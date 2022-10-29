Томичам рассказали о дополнительном выходном в ноябре

День народного единства в 2022 году выпадает на пятницу. Фото: Ксения Высотина

День народного единства отмечается в России с 2005 года 4 ноября. В этом году, согласно графику выходных и праздничных дней Министерства труда, ноябрьские каникулы продлятся с 4 по 6 ноября.

Таким образом, на ближайшей неделе томичи будут работать только четыре дня, так как 4 ноября выпадает на пятницу. 3 ноября — предпраздничный день: по ТК РФ, продолжительность рабочего дня будет уменьшена на один час, а если это невозможно из-за характера трудовой деятельности, лишнее рабочее время должно быть компенсировано.

В общей сложности в ноябре этого года будет 21 рабочий день и 9 выходных.

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