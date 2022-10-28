Депутаты Томска прокомментировали отмену выборов мэра

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Томские депутаты прокомментировали отмену выборов мэра. Некоторые политики высказались негативно, сообщает издание "МК в Томске".

Напомним, что депутаты Законодательной Думы Томской области приняли решение о замене прямых выборов мэра Томска процедурой конкурса в двух чтениях на заседании 27 октября 2022 года. Тогда сообщалось, что законопроект был принят в первом чтении 34 голосами депутатов, 4 проголосовали против, один воздержался.

Депутат фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Марат Валеев озвучил позицию фракции по отмене прямых выборов мэра города Томска. Он подчеркнул несостоятельность причин, на которые ссылались инициаторы принятия поправок в закон об отмене прямых выборов. Так, увеличенный до 30 миллионов рублей предельный размер расходов на избирательную кампанию кандидата на пост мэра Томска, по словам Валеева, это менее 1/1000 областного бюджета.

"Причем, это трата не ежегодная. Согласитесь, это не такая большая цена за возможность демократического выбора», - добавил Валеев.

Депутат также отметил, что решение об отмене прямых выборов только укрепит жителей Томской области в позиции — мы не ходим на выборы, поскольку наше решение ни на что не влияет.

А вот депутат городской Думы Томска Елена Ульянова сказала в своем блоге, что выборные процедуры в последние годы, именно в Томске доказали свою полную неэффективность и управляемость.

«Достаточно вспомнить переигранные выборы в Государственную думу по 181 округу. Поэтому я бы сегодня думала о принципиально другой народной модели управления», - сказала Ульянова.

Еще один депутат Думы Томска Инга Первушина заявила, что вовсе бы распустила областную Думу.

"Нужно давать дорогу молодым, и сейчас такое время настало. Либо у них глаз замылился, либо они не понимают, чьи интересы они отстаивают», - сказала Первушина, которая пыталась собрать внеочередное заседание Думы города с обсуждением темы выборов мэра.

Помимо этого, депутат отметила, что согласно исследованиям, проведенным в соцсетях и пабликах, 80% томичей против отмены прямых выборов мэра. Депутат обратила внимание на то, что ее коллеги из областной думы также заявляли о проведении опросов на тему выборов, и результаты опросов были совсем иными.

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