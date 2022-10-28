Томская область присоединится к международному географическому диктанту

Написать диктант можно очно и дистанционно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Томичи смогут принять участие в международном географическом диктанте 30 октября, сообщает региональное отделение РГО. Акция пройдет в седьмой раз.

"Центральной площадкой в этом году станет Информационный центр по атомной энергетике Томска. Сбор участников, выдача бланков и регистрация – с 11:00, начало Диктанта в 12:00", - говорится в сообщении.

Всего диктант проведут на 26 различных площадках региона. Диктант можно пройти и дистанционно. Для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте акции и в назначенное время присоединиться к мероприятию. Результаты будут доступны по идентификационному коду.

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