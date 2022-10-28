Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 октября 2022 10:38

Томская область присоединится к международному географическому диктанту

7 по счету акция пройдет 30 октября
Кирилл Колемасов
Написать диктант можно очно и дистанционно.

Написать диктант можно очно и дистанционно.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Томичи смогут принять участие в международном географическом диктанте 30 октября, сообщает региональное отделение РГО. Акция пройдет в седьмой раз.

"Центральной площадкой в этом году станет Информационный центр по атомной энергетике Томска. Сбор участников, выдача бланков и регистрация – с 11:00, начало Диктанта в 12:00", - говорится в сообщении.

Всего диктант проведут на 26 различных площадках региона. Диктант можно пройти и дистанционно. Для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте акции и в назначенное время присоединиться к мероприятию. Результаты будут доступны по идентификационному коду.

Читайте также: В Томске пройдет ряд вечеринок в честь Хэллоуина

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области!