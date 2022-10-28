В Томской области зарегистрировано менее 100 случаев заражений COVID-19

По данным оперштаба, 101 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 28 октября, в Томской области выявлено 93 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным оперштаба, 101 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 153 848 человек.

За последние сутки в стране выявлено 7 606 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 78 пациентов скончалось, 11 685 выздоровели.

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