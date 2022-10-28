В выходные в Томске продолжат работу пункты вакцинации

С собой нужно взять паспорт и СНИЛС. Фото: Иван МАКЕЕВ

Три мобильных пункта вакцинации будут работать в Томске в эти выходные, сообщает оперативный штаб Томской области.

Поставить прививку можно будет в ТРЦ "Изумрудный город" в субботу с 10 до 17 часов и в воскресенье с 10 д о14 часов. Вакцинация будет идти в ТЦ "Лето" в субботу и в воскресенье с 11 до 17 часов. В МСЧ № 2 пункт будет работать все выходные с 10 до 14 часов.

Желающим необходимо предоставить паспорт и СНИЛС.

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