В Томской области Росгвардейцы нашли пропавшую 14-летнюю девочку

В Томской области в селе Мельниково Росгвардейцы нашли пропавшую 14-летнюю девочку. Фото: Ксения Высотина

В Томской области в селе Мельниково Росгвардейцы нашли пропавшую 14-летнюю девочку. Несовершеннолетняя ушла из дома и не вернулась, сообщили во вневедомственной охране.

Уточняется, что сотрудники Росгвардии получили сообщение о пропаже несовершеннолетней школьницы. Выяснив приметы подростка, правоохранители приступили к незамедлительному поиску. Вскоре росгвардейцы обнаружили указанную в ориентировке девочку на одной из улиц.

Позже на место был вызван инспектора по делам несовершеннолетних. Предварительно установлено, что в отношении несовершеннолетней противоправных действий совершено не было.

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