Пациент томской больницы украл у врача 30 тысяч рублей

Подозреваемому грозит наказание по 2 статье 158 УК РФ "Кража". Фото: Елена Белоусова/МК в Томске

В Томске мужчина украл 30 тысяч рублей у врача ОКБ. Томича будут судить по статье "Кража", сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"21 октября 2022 года около 3 часов 10 минут в отдел полиции по Октябрьскому району города Томска поступило сообщение, что из кабинета медицинского учреждения по улице Ивача Черных похищены денежные средства", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что в деле подозревается 44-летний местный житель. Уточняется, что мужчина проник в ординаторскую и забрал кошелек врача, в котором находилось 30 тысяч рублей. Украденные деньги он потратил на личные нужды. Также в полиции добавили, что томич уже привлекался к уголовной ответственности.

Подозреваемому грозит наказание по 2 статье 158 УК РФ "Кража".