Житель Томской области ударил и оскорбил полицейского при задержании

Мужчина вновь сел за руль нетрезвым, хотя уже был привлечен к ответственности за это. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителя Бакчарского района будут судить за вождение в нетрезвом состоянии и нападение на сотрудника полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. В отношении него утверждено обвинительно заключение прокуратурой Бакчарского района.

"Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в сентябре 2022 года мужчина распивал спиртные напитки в одном из местных кафе в ночное время. Обвиняемый уже был привлечен к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, но вновь сел за руль в этот вечер. По пути в д. Вавиловка, Бакчарского района его заметили сотрудники ГИБДД, которые потребовали остановить машину, но водитель проигнорировал это.

"Когда сотрудники полиции настигли автомобиль, злоумышленник, выйдя из него, попытался скрыться. При задержании он дважды ударил одного из полицейских кулаком по лицу и в присутствии приятелей высказал оскорбления в адрес представителей власти", - уточняется в сообщении.

Уголовное дело направлено в Бакчарский районный суд Томской области.

Читайте также: Автомеханик из Томска пойдет по суд за вождение чужого автомобиля нетрезвым Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области!