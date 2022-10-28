Жительница Томска пыталась найти попутчика и лишилась 58 тысяч рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница Томска потеряла более 50 тысяч рублей, пытаясь найти попутчика для поездки в другой город, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Женщина обратилась с заявлением в полицию Кировского района. Она рассказала, что через онлайн-сервис поиска попутчиков нашла подходящее объявление и связалась с человеком, который его разместил.

"Водитель" предложил ей продолжить общение в мессенджере, где отправил ссылку для внесения предоплаты. Она перешла по ссылке и произвела оплату своей картой, и на сайте отобразилась ошибка операции.

Повторив операцию множество раз со своей картой и картой супруга, она обнаружила списание средств на сумму более чем 58 тысяч рублей, а автор объявления перестал отвечать на сообщения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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