В Томске будет создан региональный центр патологии сетчатки

Проект может быть тиражирован в другие регионы страны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске на базе офтальмологической клиники СибГМУ создадут уникальный центр патологии сетчатки, сообщает пресс-служба Томской области. Его специалисты будут заниматься выявлением и лечением таких заболеваний на ранней стадии. Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил выделить на эти цели 21 млн рублей из областного бюджета.

"Идею создания центра мне озвучили врачи клиник СибГМУ на нашей стратегической сессии по развитию здравоохранения в июле. В регионе около 50 тысяч пациентов с такими патологиями, поэтому центр для области, да и для всей Сибири давно был нужен", - сказал глава региона.

В Центр будет взаимодействовать с медучреждениями региона. Обследование будет проходить на базе кабинетов профилактики поликлиник, где снимки глазного дна будут делать с помощью специальных ретинальных камер. Снимки будут передаваться в СибГМУ, где врачи проанализируют снимки и при необходимости пригласят пациента на обследование.

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