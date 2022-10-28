До 10 декабря в Томске перекроют участок улицы Беринга

В Томске до 10 декабря будет перекрыта полоса на участке улицы Беринга Фото: Ксения Высотина

В Томске до 10 декабря будет перекрыт участок улицы Беринга от улицы Ивана Черных до улицы Сергея Лазо в связи с работами ООО "СибСпецСтрой" на водоводе, сообщает пресс-служба городской мэрии.

На указанном участке движение транспорта перекроют в сторону улицы Мичурина, на полосе улицы Беринга в сторону Иркутского тракта движение будет организовано в обе стороны.

Городские власти просят томичей планировать свои маршруты с учетом данной информации.

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