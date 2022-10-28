В Томске пройдет выставка работ Сальвадора Дали в Областном художественном музее

Томичи увидят работы Сальвадора Дали на выставке в Областном художественном музее. Фото: пресс-служба администрации Томской области

В Томске начнет работу уникальная экспозиция, посвященная работам великого живописца и скульптора Сальвадора Дали, сообщает пресс-служба областной администрации.

Выставка в Томском областном художественном музее по адресу переулок Нахановича, 3 откроется в 17.00 в пятницу, 28 октября, и будет работать до 15 января 2023 года с 10 до 18 часов ежедневно, кроме понедельников.

На выставке томичи смогут увидеть оригиналы работ Дали, а также работы из таких серий графики, как "Посвящение Леонардо да Винчи", "Божественная комедия", "Дон Кихот Ламанчский", "Триумф любви", "Новая мифология", также состоятся премьеры "Венеры в мехах" и "Девяти пейзажей".

Экспозиция организована Томским областным художественным музеем совместно с Санкт-Петербургской галереей современного искусства PS Gallery, предоставившей экспонаты для выставки.

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