ЕР: за последний месяц удалось собрать более 1 млрд рублей на помощь фронту

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак передал десантникам под Херсоном спецсредства (коптеры, беспилотники и средства связи), а также экипировку. Фото: "Единая Россия"

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», секретарь Генсовета Андрей Турчак передал спецсредства и экипировку десантникам под Херсоном. Он привез военным коптеры, беспилотники и средства связи. Это уже не первая партия спецсредств, техники и экипировки, которую «Единая Россия» передает на фронт.

- Наряду с гуманитарной миссией и помощи мирным жителям партия все эти месяцы поддерживала военнослужащих нашей армии, народных милиций ЛДНР, добровольческие батальоны. Только за последний месяц нам вместе удалось собрать более миллиарда рублей на помощь фронту. И эту работу мы продолжим - до дня нашей общей Победы, – сказал секретарь Генсовета партии.

Он уточнил, что накануне руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин передал 100-й бригаде коптеры и генераторы. Андрей Турчак поблагодарил своих коллег, а также бизнес и общественные организации за поддержку.

- Сейчас сосредоточим все возможности на Херсонском направлении, где помощь (любая – от весточки из дома до беспилотника) необходима больше всего, – резюмировал секретарь Генсовета «Единой России».

Поддержка партией военнослужащих будет проводиться до дня нашей общей Победы. Фото: "Единая Россия"

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Региональные отделения партии доставили уже более 13,5 тыс. тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 700 т медикаментов.

С начала СВО «Единая Россия» собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости.

По информации сайта ER.ru, на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях сейчас работает более 40 гуманитарных центров. Также в ряде территорий действуют партийные центры юридической и психологической помощи и детские досуговые центры.

С 26 сентября в общественных приемных «Единой России» в регионах открыты центры поддержки, куда могут обратиться семьи всех военнослужащих, мобилизованных в зону проведения СВО. В том числе тех, кто отправляется на фронт добровольцем. Отдельное внимание уделяется соблюдению установленных законом норм и социальных гарантий для таких семей. Люди могут обращаться по телефону, онлайн или очно. Общественные приемные партии отрабатывают поступающие обращения в координации с Министерством обороны, органами исполнительной власти регионов. Также обрабатываются те вопросы, которые требуют системных решений, изменений в законодательство.