Автомеханик из Томска пойдет по суд за вождение чужого автомобиля нетрезвым

Мужчина пытался доехать на чужом автомобиле до магазина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские в Томске задержали нетрезвого автомеханика за рулем чужого автомобиля марки ВАЗ, сообщает пресс-служба управления МВД по Томской области. Его остановил экипаж ДПС на ул. Елизаровых в ночное время.

"У водителя при себе регистрационных документов на автомобиль не было. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения, что подтвердило освидетельствование", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, автомобиль зарегистрирован на другого человека, который в разговоре пояснил, что отдавал машину на ремонт в частный сервис. Автомеханик рассказал, что после ремонта транспортного средств он решил доехать на нем до магазина.

На нарушителя составили два административных дела за вождение автомобиля, будучи лишенным прав (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ) и отсутствие регистрационных документов на автомобиль (ст. 12.3.1 КоАП). Суд назначил ему наказание в виде 10 суток ареста.

Возбуждено два уголовных дела за угон автомобиля без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ) и вождение автомобиля в нетрезвом виде лицом уже имеющим судимость за совершение преступления в состоянии опьянения.

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