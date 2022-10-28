В Томске 28 октября из-за раскопок закроют одну полосу движения

"ТомскРТС" раскопает на Комсомольском проспекте одну полосу вместо трех. Фото: Ксения Высотина

"ТомскРТС" не будет перекрывать три полосы движения на Комсомольском проспекте в сторону улицы Сибирской, как было запланировано ранее.

Пресс-служба компании утром 28 октября сообщила, что для доступа к трубопроводу было принято решение раскопать одну полосу на противоположной стороне проспекта.

Таким образом, что на Комсомольском проспекте с 9.00 пятницы, 28 октября по 24.00 субботы, 29 октября будет перекрыта одна полоса от улицы Сибирской в сторону улицы Никитина.

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