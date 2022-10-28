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НовостиОбщество28 октября 2022 2:24

В Томске 28 октября из-за раскопок закроют одну полосу движения

На месте будут проводиться ремонтные работы
Кирилл Гостев
"ТомскРТС" раскопает на Комсомольском проспекте одну полосу вместо трех.

"ТомскРТС" раскопает на Комсомольском проспекте одну полосу вместо трех.

Фото: Ксения Высотина

"ТомскРТС" не будет перекрывать три полосы движения на Комсомольском проспекте в сторону улицы Сибирской, как было запланировано ранее.

Пресс-служба компании утром 28 октября сообщила, что для доступа к трубопроводу было принято решение раскопать одну полосу на противоположной стороне проспекта.

Таким образом, что на Комсомольском проспекте с 9.00 пятницы, 28 октября по 24.00 субботы, 29 октября будет перекрыта одна полоса от улицы Сибирской в сторону улицы Никитина.

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