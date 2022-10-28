В Томске 28 октября прогнозируют 0 градусов и мокрый снег. Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

В Томске в пятницу днем, 28 октября, температура воздуха будет от нуля до +2 градусов, местами пройдут умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщает региональный гидрометцентр.

В Томской области будет -2...+3°C, местами по северо-западу региона — до -9°C, также местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами на дорогах гололедица.

Ветер в регионе и областном центре северо-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с, местами по области — 15-19 м/с.

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