Собрать Mixx – значит настроить сотовую связь под свои потребности

Революционный конструктор мультиподписок Mixx позволяет абонентам выбрать и оплачивать лишь те подписки, которые необходимы лично им. Фото: предоставлены службой по связям с общественностью компании Tele2

Как сообщили в компании, продукт Mixx – новый для отечественного рынка подписок. На рынке действует правило: подключая подписку, пользователь получает фиксированный набор услуг и вынужден платить за опции, которые ему не требуются. В Tele2 при сборке подписки Mixx можно выбрать нужные лично вам и платить за услуги, которые интересны. «Абонент может полностью изменить состав подписки один раз в месяц бесплатно», - уточнили консультанты компании-оператора.

В линейку подписок Mixx входит два десятка сервисов, которые могут пригодиться абонентам разных возрастов и с различными потребностями. Фото: предоставлены службой по связям с общественностью компании Tele2

Отмечается, что среди привычных клиентам сервисов – видеоконтент от Wink, музыка «ВКонтакте» и дополнительные 50 Гб интернета ежемесячно. Также Tele2 добавила в подписку Mixx новые возможности: например, онлайн-кинотеатр Premier, антивирус Kaspersky, опции для геймеров, скидки в магазинах, круглосуточную медпомощь, курсы от ведущих образовательных платформ.

Добавляется: при первом подключении клиентам доступен бесплатный пробный период. Воспользоваться усовершенствованной подпиской теперь могут абоненты других мобильных операторов, оплатив услугу банковской картой. Подробнее – на сайте tele2.ru