Житель Томской области продал украденных гусей и похитил бутылку водки

Мужчина украл 5 тушек гусей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

48-летнего мужчину из Бакчарского района осудили на грабеж и кражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

"Судом установлено, что в январе 2022 года сельский житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения и нуждаясь в деньгах на спиртное, украл из дома отца 5 тушек гусей. Вырученные после продажи части тушек денежные средства он потратил на алкоголь. Общий размер причиненного ущерба превысил 5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В апреле 2022 года подсудимый был в гостях и нашел бутылку водки. Хозяйка потребовала, чтобы он вернул ее на место, но мужчина ударил ее в грудь и скрылся с похищенным.

Мужчину приговорили к 3 годам колонии строгого режима.

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