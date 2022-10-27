В Томской области медведи не могут уйти в спячку из-за теплой осени

Осенью медведи не страдают от недостатка еды, так как они уже набрали жировой избыток. Фото: Татьяна АРОНОВА

Из-за теплой осени, в Томской области не могут уйти в спячку медведи. Об этом сообщает издание "МК в Томске", ссылаясь на заместителя председателя комитета охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов Анатоля Истомина.

Специалист отметил, что косолапые уйдут в спячку, когда в регионе установится снежный покров. Так как в Томской области еще нету даже намека на снег, животные не уходят в берлоги.

Истомин также подчеркнул, что из-за бессонницы медведи не становятся агрессивными, поэтому томичам не стоит бояться.

"Если зверь сытый, если его не тревожат и на него не нападают, то и агрессии от него никогда проявляться не будет", - сказал охотовед.

Он также добавил, что осенью медведи не страдают от недостатка еды, так как они уже набрали жировой избыток.

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