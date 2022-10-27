Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 октября 2022 10:35

В Томской области медведи не могут уйти в спячку из-за теплой осени

Косолапые уйдут в спячку, когда в регионе установится снежный покров
Ксения Высотина
Осенью медведи не страдают от недостатка еды, так как они уже набрали жировой избыток.

Осенью медведи не страдают от недостатка еды, так как они уже набрали жировой избыток.

Фото: Татьяна АРОНОВА

Из-за теплой осени, в Томской области не могут уйти в спячку медведи. Об этом сообщает издание "МК в Томске", ссылаясь на заместителя председателя комитета охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов Анатоля Истомина.

Специалист отметил, что косолапые уйдут в спячку, когда в регионе установится снежный покров. Так как в Томской области еще нету даже намека на снег, животные не уходят в берлоги.

Истомин также подчеркнул, что из-за бессонницы медведи не становятся агрессивными, поэтому томичам не стоит бояться.

"Если зверь сытый, если его не тревожат и на него не нападают, то и агрессии от него никогда проявляться не будет", - сказал охотовед.

Он также добавил, что осенью медведи не страдают от недостатка еды, так как они уже набрали жировой избыток.

Читайте также: Стрелявший в самоеда житель Томска хранил боеприпасы без разрешения