На проспекте Комсомольском в Томске на два дня изменят схему движения

На участке пройдут аварийные работы. Фото: Ксения Высотина

В Томске на пр. Комсомольском от ул. Сибирской до у. Алтайской по направлению к ул. Никитина сузят одну полосу для движения. Ограничение продлится с 22.00 28 октября до 24.00 30 октября

"Изменение схемы связано с проведением аварийных работ АО «ТомскРТС»", - говорится в сообщении.

На участке будет организовано движение по временным дорожным знакам. Томичей просят заранее выбирать маршрут при передвижении.

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