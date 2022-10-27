На проспекте Комсомольском в Томске на два дня изменят схему движения

На участке пройдут аварийные работы.
Фото: Ксения Высотина
В Томске на пр. Комсомольском от ул. Сибирской до у. Алтайской по направлению к ул. Никитина сузят одну полосу для движения. Ограничение продлится с 22.00 28 октября до 24.00 30 октября
"Изменение схемы связано с проведением аварийных работ АО «ТомскРТС»", - говорится в сообщении.
На участке будет организовано движение по временным дорожным знакам. Томичей просят заранее выбирать маршрут при передвижении.
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