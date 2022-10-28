В Сбере рассказали о выгоде при покупках в акции «Зелёный день»

В 2022 году с 11 по 12 ноября в пятый раз пройдёт акция «Зелёный день», приуроченная к 181-му дню рождения Сбера.

Она помогает людям решать повседневные задачи, экономя деньги и время. Поэтому «Зелёный день» — день самых выгодных покупок продуктов Сбера. Удобная авторизация по единой учётной записи — Сбер ID — гарантирует безопасность платежей. А чтобы покупки в этот день стали еще выгоднее, Сбер предлагает заранее начать копить бонусы от СберСпасибо.

По сложившейся традиции свой день рождения Сбер празднует вместе с клиентами и предлагает им уникальные скидки, выгодные условия по своим продуктам и специальные предложения от компаний-партнёров, которые доступны только раз в году.

Так, за покупки, совершенные с 25 октября по 10 ноября 2022 года и оплаченные при помощи SberPay у десяти клиентов СберСпасибо будет шанс выиграть по 100 тысяч бонусов. А 11 и 12 ноября будет разыграно 3 приза по 1 миллиону бонусов. Для участия в акции необходимо совершить хотя бы одну покупку на сумму не менее 1 000 руб в SberPay QR, SberPay оплата онлайн, SberPay биометрия.

Кроме этого, повышенные бонусы в размере до 10% от стоимости покупки будут начисляться у партнёров программы в период акции с 10 по 13 ноября: в СберМегаМаркете, СберЕАПТЕКЕ, СберМаркете и других компаний. Увеличить начисление бонусов до 20% смогут подписчики СберПрайм за покупки в сервисах подписки.

За открытие дебетовой или кредитной СберКарты в период с 10 по 12 ноября клиентам будут начисляться повышенные бонусы за онлайн покупки у партнёров, совершённые вплоть до 31.12.2022.

С подробной информацией обо всех предложениях в рамках акции «Зелёный день» можно ознакомиться на сайте программы лояльности СберСпасибо.