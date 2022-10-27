В Томске в пятницу отключат свет в ряде домов в районе Бактина и микрорайона Наука. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в пятницу, 28 октября, плановые отключения электроэнергии пройдут примерно в трех сотнях домов, сообщают "Горсети".

Отключения затронут дачный поселок Заварзино, отдельные дома в Степановке и микрорайонах Наука и Солнечный.

Полный список плановых отключений на 28 октября:

С 9.00 до 12.00:

ул. Азиатская 10, 11-15; ул. Волгоградская 1, 2-4, 5, 8-14, уч.3; ул. Пархоменко 8-22, 9-13, 9-а; ул. Пожарского 1-15, 2-20; ул. Сиреневая 2; ул. Хмельницкого Богдана 79/1.

С 9.00 до 16.30:

ул. Басандайская 9, 67 стр. 27; ул. Бирюкова 12-Б, 24-26; ул. Герасименко 1/19; ул. Обручева 26, 30.

С 9.00 до 17.00:

Заварзино п Заварзино уч. 318 ""А""; Заварзино пос. Заварзино; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №2 6, 53, 61-б, 61-з, 65, 66, 73, 78, 97, 97-б, 97-г, 98, 100-104, 101, 105-111, 115, 116-118, 132, 132-в, 132-г, 133-139, 136-б, 138, 140-а, уч.99, уч.114; ул. Баратынского 1-3, 2-4; ул. Баумана 24, 25-а, 27, 27-а(3/1), 28-34, 35/1, 35/2; ул. Вешняя (мкр. Наука) 52-56; ул. Мостовая 21; п Заварзино уч. 318 ""А""; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №1 153, 300-302, 301-307, 310, 311, 311-а, 311-б, 317, 318-а, 318-б, 318-в, 320-а, уч.304; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №2 53, 61-б, 61-з, 65, 66, 73, 78, 97, 97-б, 97-г, 98, 100-104, 101, 105-111, 115, 116-118, 132, 132-в, 132-г, 133-139, 136-б, 138, 140-а, уч.99, уч.114; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №5 28; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №8 31, 80, 117-121, 120-б, 122-126, 122/1, 123-а, 127-131, 129-а, 129-б, 130, 132-а, 135, 141, 144-а, 144-в, 145-а, 146-156, 149, 149-а, 152-а, 153-а, 153-б, 153-в, 153/1, 155, 159-165, 160-166, 163-г, 164-а, 308, 308-в, 311-в, 311-в стр.1, 312, 318; Заварзино ул. Еловая 3, 4; Заварзино ул. Левобережная 4/1, 4/2, уч.23; Заварзино ул. Мостовая 4, 9, 12-18, 16-а, 17, 21, 21-д, 24/1, 24/2; Заварзино ул. Правобережная 3-7, 3-а, уч.9-а; пер. Баумана 51; ул. Баратынского 1-5, 2-4, 5/1, 5/3, 7/1; ул. Баумана 24, 25-а, 27, 27-а(3/1), 28-34, 35/1, 35/2, 44, 53; ул. Булгакова 1-3, 1-а, 2-4; ул. Вешняя (мкр. Наука) 56; ул. Вьюжная (мкр. Наука) 19-23, 23-а, 27-29; ул. Макаренко 17-а; ул. Серафимовича 5-а, 7; ул. Тютчева 1-7, 1/1, 1/3, 2-6, 2/1, 2/2, 10, уч.1/2; ул. Цветаевой Марины 3-5.

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