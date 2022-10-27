Почти 9 миллионов рублей собрали томичи на укомплектование мобилизованных

Фото: Алёна Мищенко/АиФ-Томск

В Томской области местные жители собрали почти 9 млн рублей на укомплектование мобилизованных. Как сообщили в администрации региона, отправки вещей продолжаются до сих пор.

Напомним, что сегодня, 27 октября, губернатор Владимир Мазур на собрании Законодательной Думы Томской области поблагодарил жителей региона и депутатский корпус за оказываемую помощь томским военнослужащим.

"Мы открыли счет для сбора средств на укомплектование наших мобилизованных амуницией, приобретение вещей, нужных в быту и армейском хозяйстве. Также средства с этого счета мы направляем на оперативное решение частных ситуаций в семьях мобилизованных. За весь период на этом счете было собрано 8 миллионов 847 тысяч 768 рублей и 48 копеек. Намеренно не округляю сумму, потому что считаю важной каждую копейку и любую посильную помощь", - сказал глава региона.

Мазур также добавил, что по сей день в каждом муниципалитете открыты пункты приема помощи, которые по его поручению и просьбам неравнодушных людей работают по удобному графику – с восьми утра до восьми вечера, включая выходные.

Ранее также сообщалось, что в Томской области 85% семей мобилизованных уже получили единовременную выплату.

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