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НовостиЗдоровье27 октября 2022 9:12

В Томской области 27 октября выявлено 90 случаев COVID-19

Один человек от коронавирусной инфекции скончался
Кирилл Гостев
В Томской области 27 октября выявлено 90 случаев COVID-19

В Томской области 27 октября выявлено 90 случаев COVID-19

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томской области за прошедшие сутки, 27 октября, зарегистрировано 90 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб региона.

За тот же период госпитализировано 18 человек, 204 человека выздоровели. Умер от коронавируса один человек.

Общее число случаев в Томской области с начала пандемии достигло 155 729 человек, выздоровели 153 747 человек.

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