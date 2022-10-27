Сотрудникам футбольного клуба "Томь" не выплачивали зарплату с мая по август 2022 года

Фото: Алёна Мищенко/АиФ-Томск

Следственный комитет Томской области начал проводить проверку по факту невыплат зарплаты сотрудникам ФК "Томь". 127 сотрудникам организации не выплачивалась заработная плата, сообщает пресс-служба ведомства.

"СКР по Томской области проводится проверка по факту невыплаты заработной платы сотрудникам общества с ограниченной ответственностью ФК "Томь"", - говорится в сообщении.

В следственном комитете рассказали, что зарплата не выплачивалась в период с мая по август 2022 года. Задолженность по оплате труда составила более 26,4 миллиона рублей. Однако отмечается, что по состоянию на 21 октября задолженность была частично погашена на 8 млн рублей.

На данный момент следователи проводят проверку и выясняют подробности.

Напомним, что летом этого года в администрации ФК "Томь" проходили обыски. Тогда сообщалось, что футбольный клуб задолжал приставам почти 42 млн рублей.