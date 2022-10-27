Томичи смогут посмотреть лунное затмение 8 ноября

Фото: Ксения Высотина

В Томской области местные жители смогут наблюдать лунное затмение 8 ноября. Это второе лунное затмение за год, сообщает издание "МК в Томске".

Уточняется, что затмение начнется 8 ноября в 11 часов 2 минуты по московскому времени, когда Луна вступит в фазу полнолуния. В 13 часов 17 минут по московскому времени начнется полное лунное затмение. В это время Солнце будет полностью закрыто от Луны Землей. Ночное светило сильно потускнеет и окрасится в красные тона.

Также отмечается, что в Западной Сибири можно будет наблюдать выход Луны из тени Земли.

Напомним, что 25 октября томичи посмотрели на набережной солнечное затмение через телескоп астрономов.

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