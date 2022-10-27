Жительница Томска с помощью ножа убила своего сожителя

Женщина задержана и находится под стражей. Фото: СК РФ по Томской области

В Томске 38-летняя женщина убила своего сожителя с помощью ножа. Между парой произошла ссора, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

"СКР по Томской области по факту обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти в квартире жилого дома в городе Томске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

В следственном комитете рассказали, что 22 октября, в квартире дома, который расположен в Октябрьском районе, был найдет труп мужчины. У томича обнаружили ножевые ранения в области головы. По подозрению в совершении данного преступления была задержана проживавшая с погибшим в его квартире 38-летняя женщина. В ходе следственных действий выяснилось, что обвиняемая нанесла ножевые удары своему сожителю в ходе ссоры.

Женщина задержана и находится под стражей. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

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