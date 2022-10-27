Диетолог из Томска Кузнецова рассказала о правильном употреблении сладкого при стрессе

Есть сладкое лучше небольшими порциями. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заедание стресса – нередкое явление при неприятных событиях в жизни. Осознание того, что было съедено большое количество еды приходит после окончания критической ситуации. Томский диетолог и врач-эндокринолог Ольга Кузнецова поделилась с журналистом "МК в Томске", как правильно "заедать" стресс.

В первую очередь, когда наступает кризис в организме, лучше не прибегать к поеданию сладкого, а "гасить" его с помощью физической активности.

"Стресс сопровождается выбросом определенных гормонов, которые направлены на усиление мышечной работы. Стрессовые гормоны необходимо уничтожить при помощи сокращения мышц", - говорится в сообщении.

Можно сделать небольшую разминку или побегать на месте. Если стресс не проходить, то стоит продолжить упражнения или подышать свежим воздухом.

Мозг человека действительно испытывает удовольствие после употребления сладкого, говорит Кузнецова, и отмеряет количество съеденного не по объему, а по времени. В случае сильных переживаний и стресса, диетолог предлагает взять одну конфету и растянуть ее на несколько минут.

Не стоит запивать сладкое никакой жидкостью. Пленка, которая образуется из сладкого привкуса, все еще считывается мозгом за время потребление сладкого.

Читайте также: В новогоднюю ночь в Томске не будут работать рестораны