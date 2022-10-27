В 2022 году в Томской области произошло более 2400 случаев дистанционного мошенничества. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томской области в 2022 году зарегистрировано 2423 преступления, связанных с дистанционным мошенничеством, сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

Число преступлений сообщил в эфире областного "Радио России" Сергей Изосимов, замначальника отдела уголовного розыска по противодействию преступлениям, совершенным с использованием IT-технологий.

Изосимов уточнил, что раскрыто 563 преступления, дела направлены в суд для рассмотрения и вынесения решения.

Полицейские также рассказали о самых распространенных видах мошенничества и напомнили томичам, как вести себя при разговоре с мошенниками.

Если поступает звонок с незнакомого номера и представляются сотрудником ведомства или крупной организации, это должно насторожить. Мошенники пользуются чувствами людей и применяют прием "отсутствия времени", вынуждая человека принимать решение на основе неполной информации.

В такой ситуации следует позвонить в ведомство или компанию, сотрудником которой представился незнакомец, и уточнить информацию, или рассказать о произошедшем знакомому или близкому человеку. Ни в коем случае нельзя переводить денежные средства на незнакомые счета.

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