Водитель попал в больницу после аварии на дороге Томск-Каргала-Колпашево

Мужчина был доставлен в больницу. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Мужчина получил травмы в результате аварии на дороге Томск-Каргала-Колпашево, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

"65-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, по предварительным данным, при выезде на главную дорогу со второстепенной, не предоставил преимущества в движении автомобилю Renault Duster", - говорится в сообщении.

52-летний водитель Renaut получил травмы, его доставили в больницу.

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