Три полосы Комсомольского проспекта в Томске будут перекрыты в выходные.
Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ
Движение по трем полосам Комсомольского проспекта в Томске будет приостановлено с 22.00 пятницы, 28 октября по 6.00 понедельника, 31 октября, сообщает пресс-служба "ТомскРТС".
Во время проведения ремонта на Комсомольском проспекте рабочие "ТомскРТС" выявили дефект, требующий замены участка тепловых сетей.
Перекрыт будет участок от улицы Алтайской в сторону улицы Сибирской. Автомобилистов просят заранее выбирать объездные пути.
Об изменении режима движения общественного транспорта на Комсомольском проспекте станет известно позднее.
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