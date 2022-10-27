Три полосы Комсомольского проспекта в Томске будут перекрыты в выходные. Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Движение по трем полосам Комсомольского проспекта в Томске будет приостановлено с 22.00 пятницы, 28 октября по 6.00 понедельника, 31 октября, сообщает пресс-служба "ТомскРТС".

Во время проведения ремонта на Комсомольском проспекте рабочие "ТомскРТС" выявили дефект, требующий замены участка тепловых сетей.

Перекрыт будет участок от улицы Алтайской в сторону улицы Сибирской. Автомобилистов просят заранее выбирать объездные пути.

Об изменении режима движения общественного транспорта на Комсомольском проспекте станет известно позднее.

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