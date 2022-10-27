В Томске 30 октября пройдет акция памяти жертв политических репрессий

Акцию проведут в двух местах. Фото: Александр ГЛУЗ

Акция памяти жертв политических репрессий пройдет 30 октября в Томске. Об этом корреспонденту "КП-Томск" сообщил старший научный сотрудник музея "Следственная тюрьма НКВД" Василий Ханевич.

Акция пройдет в двух местах: с 12:00 до 14:00 на Каштаке (около Поклонного креста) и с 14:00 до 16:00 около музея "Следственная тюрьма НКВД".

Ежегодно в России 30 октября с 1991 года проходит день памяти жертв политических репрессий в годы сталинизма.

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