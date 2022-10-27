Врач томской психиатрической больницы находится в удовлетворительном состоянии

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Врач-психиатр из ТКПБ, на которого напал пациент с ножом, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом журналисту "КП-Томск" рассказал представитель облздрава.

Напомним, что в минувший понедельник, 24 октября, жительница Томска вызвала на дом врача из клинической психиатрической больницы (ТКПБ). Медицинский работник потребовался ее 59-летнему брату. Когда врач начала беседовать с пациентом, мужчина повел себя агрессивно и нанес ей несколько ударов ножом по телу.

"Пострадавший врач находится на амбулаторном лечении, медики оценивают состояние как удовлетворительное", - рассказал представитель.

Добавим, что сейчас мужчина находится в стационарном отделении психиатрической больницы.

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