СК до сих пор не возбудил уголовное дело по факту гибели работника на Коммунальном мосту Томска

Фото: архив КП

Следственный комитет по Томской области до сих пор не возбудил уголовное дело по факту гибели работника на Коммунальном мосту. В ведомстве журналисту "КП-Томск" сообщили, что на данном этапе идет проверка.

Напомним, что 25 октября с высоты 6 метров на Коммунальном мосту разбился рабочий. Детали произошедшего не уточняются.

"На данный момент идет проверка", - сказали в региональном СК РФ и уточнили, что уголовное дело еще не возбуждалось.

Ранее также сообщалось, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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