Более тысячи водителей большегрузов оштрафованы за проезд по Коммунальному мосту в Томске Фото: Ксения Высотина

Данные Госавтоинспекции Томска свидетельствуют, что водители большегрузного транспорта игнорируют запрет на проезд грузовиков по Коммунальному мосту, ремонт которого идет с 25 мая.

В УМВД России по Томской области сообщили "КП-Томск", что с 25 мая по 17 октября к ответственности за проезд под знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств, привлекли 1001 водителя.

Напомним, проезд большегрузов по ремонтируемому Коммунальному мосту разрешен лишь в ночное время — с 0.00 до 5.00. В отдельные дни при проведении сложных или деликатных работ вводится полный запрет.

"Работа сотрудников Госавтоинспекции по профилактике правонарушений со стороны участников дорожного движения на указанном участке будет продолжена в течение всего периода ремонтной кампании", — подчеркнули в УМВД.

В полиции отметили, что за данное нарушение предусмотрен штраф в 500 рублей, при этом в случае повторного нарушения ужесточение наказания не предусмотрено.

В июне водители большегрузов жаловались, что объезд по Северному мосту прибавляет к маршруту 50 км, поэтому многим проще заплатить штраф, но сэкономить время.

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