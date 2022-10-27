Дальнобойщик в Томской области пытался дать взятку инспектору ДПС. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области

Томские сотрудники ДПС задержали в Александровском районе 45-летнего водителя большегруза из Нижневартовска при попытке дачи взятки, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Водителя грузовика MAN остановили на трассе Стрежевой — Нижневартовск. Он перевозил негабаритный груз — гусеничный экскаватор.

При проверке выяснилось, что у водителя не было разрешения на перевозку негабаритного груза. При оформлении протокола он положил перед сотрудником полиции 10 тысяч рублей пятитысячными купюрами, хотя тот предупредил его об ответственности за дачу взятки.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Факт попытки дачи взятки зафиксировал установленный в автомобиле полиции видеорегистратор.

В отношении дальнобойщика возбуждено уголовное дело.

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