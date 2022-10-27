Владимир Мазур поручил построить новую школу для микрорайона Томска "Супервосток". Фото: пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур принял решение о строительстве новой школы в будущем микрорайоне "Супервосток", сообщает пресс-служба обладминистрации.

В среду, 26 октября, Мазур провел выездную встречу с активистами и местными жителями, которые выступают против строительства микрорайона по текущему плану.

Жители улиц Пришвина, Мечникова, Демьяна Бедного обратили внимание на чрезмерную транспортную загруженность района, а также отсуствием в плане социальных объектов.

"С президентом России я договорился о строительстве 16 новых школ в области. Одна из них будет здесь, потому что восточное направление - главное в развитии Томска", — цитирует пресс-служба Мазура.

Губернатор поручил городским властям оперативно подготовить план обеспечения микрорайона "Супервосток" социальными объектами и планом улично-дорожной сети.

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