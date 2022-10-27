В лобовой аварии около вокзала Томск-2 пострадали два человека. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области

Вечером в среду, 26 октября, в Томске на улице Старо-Деповской, 1 произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Об этом накануне сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области в соцсетях.

Авария произошла около 20.20 по местному времени. Столкнулись Toyota Camry и Toyota Corolla. Более возрастную иномарку от удара отбросило в дерево на обочине.

"С места ДТП в медицинское учреждение для осмотра доставлены женщина-пассажир и мужчина-водитель", — уточняется в сообщении.

Очевидцев ДТП просят обратиться по адресу Иркутский тракт, 79, или по телефонам 8(3822)664-422, 664-424.

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