В Томске в четверг ожидают +6 градусов и дождь

В Томске во вторник ожидают +6 градусов и дождь Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

В Томске в четверг, 27 октября, днем ожидаются осадки в виде дождя и от 4 до 6 градусов тепла, сообщает гидрометцентр региона.

В Томской области будет облачно с прояснениями. В юго-западных районах небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, по северо-западу без существенных осадков.

Температура в некоторых районах опустится до -2 C°, по юго-востоку области возможно до +8 C°. Ветер в городе и области южный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 18 м/с.

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