Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске и в поселке Зональная станция несколько улиц останутся без света 27 октября. "Горсети" будут проводить запланированные работы, сообщается на сайте.

Уточняется, что с 9.00 до 12.00 свет будет отсутствовать по адресам:

г. Томск Иркутский тракт ,17,17/4,27-а,27/1,27/2,27/3,27/4,30/1,32,33,33/1,33/3,37,37-а,37-б,37/1,39/1,

58,п.2

Зональная станция ул. 40 лет Победы ,7

Зональная станция ул. Зеленая 15-27,22-30,22-а,27-а,28-а,30/1,33,34-42,40/3

Зональная станция ул. Совхозная 7-а,9,13,15,15-а,22-32,34/2,36,36-а,уч.11,уч.34-1

Зональная станция ул. Солнечная 17-19,17-а,17-б,17/1,17/2,17/5,24

Зональная станция ул. Спортивная 1-3,2,3/2

С 9.00 до 16.30:

г. Томск ул. Железнодорожная 1-5,5/1

г. Томск ул. Пушкина 52-г,52-е

Зональная станция ул. Молодежная 1-5,1-а,1/1,1/1-а,2-14,2-а,2/1,2/2,9-15

Зональная станция ул. Рабочая 1-19,2-8,2-а,5/1,7-а,12,уч. 10

Зональная станция ул. Светлая 2/1,2/3,2/5,2/6,3-5,9/1,11-13,уч. 2/5А,уч.836

Зональная станция ул. Совхозная 5-а,5-а стр.1,8

Зональная станция ул. Строительная 1-5,2-6,2/1

Зональная станция ул. Тихая 24-36,27-35

г. Томск пер. Войкова 3

г. Томск ул. Войкова 2-б,3

г. Томск ул. Маркса Карла 46-б,46-в

С 9.00 до 17.00:

Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №8 12,31,80,80-а,84-90,85-91,90-а,91-а,117-121,120-б,122-124,122/1,123-а,141,144-а,

144-в,145-а,146-156,149,149-а,152-а,153-а,153-б,153-в,153/1,155,159-165,160-166,163-г,164-а,308,308-в,311-в,311-в стр.1,312,318

г. Томск ул. Баратынского 1-3,2-4

г. Томск ул. Баумана 24,25-а,27,27-а(3/1),28-34,35/1,35/2

г. Томск ул. Вешняя (мкр. Наука) 52-56

г. Томск п Степановка, СТ ""Весна"" уч. 1334

г. Томск СТ ""Весна"" 1221,1326,уч.,уч.583,уч.588,уч.1194,уч.1205,уч.1208,уч.1210,уч.1328,

уч.1330,уч.1333,уч.1335,уч.1343,уч.1345,уч. 1347,уч.1357,уч.1361,уч.1363

г. Томск ул. Степная 5-я ,1,1-а,1-б,2-4,2-а,2-б,5-17,7-а,8,12,16,121,уч. 3,уч.18

г. Томск ул. Степная 6-я 2а

г. Томск ул. Хмельницкого Богдана 153-155

г. Томск ул. Мостовая 21

Заварзино п Заварзино уч. 318 ""А""

Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №1 153,300-302,301-307,310,311,311-а,311-б,317,318-а,318-б,318-в,320-а,уч.304

Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №2 53,61-б,61-з,65,66,73,78,97-101,97-б,97-г,98-104,105-111,114-118,115,132,132-в,

132-г,133-139,136-б,138,140-а

Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №5 28

Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №8 31,80,117-121,120-б,122-126,122/1,123-а,127-131,129-а,129-б,130,132-а,135,141,

144-а,144-в,145-а,146-156,149,149-а,152-а,153-а,153-б,153-в,153/1,155,159-165,160-166,163-г,164-а,308,308-в,311-в,311-в стр.1,312,318

Заварзино ул. Еловая 3,4

Заварзино ул. Левобережная 4/1,4/2

Заварзино ул. Мостовая 4,9,12-18,16-а,17,21,21-д,24/1,24/2

Заварзино ул. Правобережная 3-7,3-а

г. Томск пер. Баумана 51

г. Томск ул. Баратынского 1-5,2-4,5/1,5/3,7/1

г. Томск ул. Баумана 24,25-а,27,27-а(3/1),28-34,35/1,35/2,44,53

г. Томск ул. Булгакова 1-3,1-а,2-4

г. Томск ул. Вешняя (мкр. Наука) 56

г. Томск ул. Вьюжная (мкр. Наука) 19-23,23-а,27-29

г. Томск ул. Макаренко 17-а

г. Томск ул. Серафимовича 5-а,7

г. Томск ул. Тютчева 1-7,1/1,1/3,2-6,2/1,2/2,10,уч.1/2

г. Томск ул. Цветаевой Марины 3-5

С 9.00 до 18.00:

г. Томск пос. Академический 16 стр.12

г. Томск пос. Наука

г. Томск пр-кт Академический 16 стр.10,16/18

г. Томск пр-кт Развития 2/1

Наука ул. Северянкка

С 13.00 до 16.00:

г. Томск Иркутски ,72-а,п.5

г. Томск Иркутский тракт ,53-а,61-а,71/1,72-а,74 стр.1,74-78,76-а,78/6,п.3,п.5,п.5и3,п.7,п.8,

п.9и4,п5и3

г. Томск Иркутский тракт,,п.4 78 стр.4

г. Томск пер. Карский ,13-23,13/1,п.4,п.5,п.6

г.Томск Иркутский тракт ,76,п.5и3