Владимир Мазур обсудил с томичами план застройки "Супервостока"

Скриншот с Telegram-канала Владимира Мазура.

Губернатор Томской области провел встречу с томичами, чтобы обсудить план застройки "Супервостока". Об этом Владимир Мазур сообщил в своем Telegram-канале. На встрече присутствовали жители улицы Пришвина, соседствующей с Супервостоком, и не только.

"Там, на месте, выслушал замечания пришвинцев и не только. Поручил мэрии в кратчайшие сроки разработать детальный план будущего района – с дорогами и местами под соцобъекты", - заявил в сообщении глава региона.

По мнению губернатора, в новых микрорайонах должны быть заранее спланированы проекты строительства школ, детских садов, больниц и внутриквартальные проезды, а возведение их должно идти одновременно с жильем.

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