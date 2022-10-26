В Томске мужчина напал с ножом на врача-психиатра

На данный момент проводятся следственные действия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске 59-летний мужчина обвиняется в нападении на врача-психиатра. Он нанес медицинскому работнику несколько ударов ножом по телу, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

"СК России по Томской области возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего томича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности)", - говорится в сообщении.

Следователи рассказали, что в минувший понедельник, 24 октября, жительница Томска вызвала на дом врача из клинической психиатрической больницы (ТКПБ). Медицинский работник потребовался ее 59-летнему брату. Когда врач начала беседовать с пациентом, мужчина повел себя агрессивно и нанес ей несколько ударов ножом по телу.

Позже на место происшествия приехали сотрудники полиции и бригада ТКПБ. Мужчину поместили в стационарное отделение психиатрической больницы, а врач госпитализирована в медицинское учреждение, где находится на лечении.

На данный момент проводятся следственные действия.