Общее число аварий в Томской области сократилось на 10%

Количество ДТП с пьяными водителями увеличилось на 18%. Фото: Алексей ФОКИН

В областной прокуратуре прошло совещание руководителей правоохранительных органов региона, сообщает пресс-служба ведомства. Основной темой для обсуждения стали вопросы безопасности дорожного движения.

В 2022 году количество ДТП с пьяными водителями увеличилось на 18%, но общее количество аварий сократилось на 10%. На 7 процентов уменьшилось количество погибших в авариях. Напряженной остается ситуация с авариями с участием пассажирских автобусов и детским травматизмом в ДТП.

На заседании также обозначили проблемы с качеством дорог и эффективностью использования аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город".

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