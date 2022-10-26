Житель Томска убил свою гражданскую жену и спрятал ее тело под баней

Между парой произошла ссора, в ходе которой он нанес своей гражданской жене повреждения, от которых она скончалась. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томске 58-летний мужчина убил свою гражданскую жену и спрятал ее тело под баней. Ту самую яму томич залил бетоном и скрыл содеянное, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения томички в июле 2022 года, задержан её гражданский муж", - говорится в сообщении.

Следователи рассказали, что 43-летняя томичка пропала еще в июле 2022 года. В связи с тем, что женщина долго не выходила на связь, следователи имени основания, полагать, что в отношении нее совершено преступление. Позже было возбуждено уголовное дело.

В ходе розыска у следователей и криминалистов получилось установить личность подозреваемого. Им оказался 58-летний гражданский муж пропавшей. Мужчина признался в содеянном и рассказал, как между парой произошла ссора, в ходе которой он нанес своей гражданской жене повреждения, от которых она скончалась. Позже, в целях скрыть содеянное, мужчина закопал тело томички под полом в бане и залил его бетоном. При поверке показаний следователи обнаружили тело погибшей.

Мужчине было предъявлено обвинение в совершении убийства. Сейчас он находится под стражей, а в СК РФ продолжают вести расследование.

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