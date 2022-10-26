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НовостиОбщество26 октября 2022 10:24

Отцы детей-инвалидов в Томской области освобождены от мобилизации

Такую информацию сообщила депутат Госдумы Нина Останина
Ксения Высотина
Данную информацию ей сообщил заместитель министра обороны Николай Панков. Фото: Алёна Мищенко/АиФ-Томск

Данную информацию ей сообщил заместитель министра обороны Николай Панков. Фото: Алёна Мищенко/АиФ-Томск

Жители Томской области, имеющие детей-инвалидов, будут освобождены от частичной мобилизации. Такую информацию сообщила в своем telegram-канале депутат Госдумы Нина Останина.

Депутат уточнила, что данную информацию ей сообщил заместитель министра обороны Николай Панков.

"В директиву внесена еще одна поправка – от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье", - написала политик в своем блоге.

Она также отметила, что в директиву было принято еще одно изменение, а именно - освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности.

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