В Томской области зафиксировано 115 новых случаев COVID-19

Сейчас в регионе 155 639 подтвержденных случаев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 26 октября, в Томской области выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 155 639 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 176 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 153 543 человек.

За последние сутки в стране выявлено 7 518 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 80 пациентов скончалось, 11 517 выздоровели.