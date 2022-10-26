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НовостиЗдоровье26 октября 2022 8:25

В Томской области зафиксировано 115 новых случаев COVID-19

От ковида вылечились 176 человек
Ксения Высотина
Сейчас в регионе 155 639 подтвержденных случаев.

Сейчас в регионе 155 639 подтвержденных случаев.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 26 октября, в Томской области выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 155 639 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 176 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 153 543 человек.

За последние сутки в стране выявлено 7 518 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 80 пациентов скончалось, 11 517 выздоровели.