В июне и июле 2022 года было возбуждено четыре уголовных дела по преступлениям, связанным с хищением бюджетных средств, выделенных в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Фото: Иван ВИСЛОВ

Глава "Томскдорстроя" подозревается в краже 8,2 млн рублей. Средства, которые были похищены, должны были быть направлены на ремонт дорог по нацпроекту, сообщил на заседании координационного совещания в облпрокуратуре замначальника областного УМВД Юрий Шипулин.

Уточняется, что летом, а именно в июне и июле 2022 года, было возбуждено четыре уголовных дела по преступлениям, связанным с хищением бюджетных средств, выделенных в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" на выполнение ремонта дороги Томск – Каргала.

Напомним, что марте этого года стало известно, как Томская область определилась с подрядчиками по ремонту региональных дорог в 2022 году. Тогда сообщалось, что по результатам аукционов победителями стали «Областное ДРСУ» и «Томскдорстрой».

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