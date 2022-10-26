Митинг в поддержку спецоперации прошел в Шегарском районе

Фото: "Единая Россия"

Несмотря на непогоду члены партии «Единая Россия» приняли участие в митинге в поддержку специальной военной операции. В мероприятии участвовало около 150 человек, чтобы поддержать наших солдат, которые ежедневно совершают подвиги во имя мира. Сейчас как никогда люди нуждаются в единении и заботе – ведь вместе мы огромная сила.

Представители «Единой России» и депутаты Думы Шегарского района, работники организаций, казаки, общественные деятели, волонтеры и жители села — все они, объединившись, пришли на воскресный митинг, все они верят в скорейшее разрешение ситуации.

За последние месяцы жители России переосмыслили многие процессы, происходящие в стране, свою жизнь, сказал секретарь Шегарского местного отделения «Единой России» Евгений Богданов, выступая перед участниками митинга.

«Невероятное сплочение и единство демонстрируют сейчас жители России, что говорит о силе великого народа! Сегодня мы говорим «нет» фашизму, который вновь возродился недалеко от границ нашей Родины. Сегодня мы говорим спасибо каждому, кто защищает Россию, ее историю, ее граждан. Наша задача быть рядом с их семьями, помогать им всеми силами и встречать наших бойцов как настоящих героев, героев нашего времени», – сказал Богданов.

Неотъемлемыми атрибутами митинга стали любимые патриотические песни о России и ее защитниках в исполнении солистов дома культуры «Заря» и Детской школы искусств, а также флаги с символикой «#СвоихНеБросаем», России и общественных организаций, как символ поддержки выбранного курса.