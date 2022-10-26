В Томской области браконьеры срубили 45 пихт

В Томской области были задержаны браконьеры, которые срубили 45 деревьев породы пихта. Фото: Департамент лесного хозяйства Томской области

В Томской области были задержаны браконьеры, которые срубили 45 деревьев породы пихта. "Черные лесорубы" причинили ущерб в размере более 146 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального департамента лесного хозяйства.

"В пятницу, 21 октября в окрестностях села Межениновка Томского района, сотрудниками комитета государственного лесного и пожарного надзора Департамента лесного хозяйства был выявлен факт незаконной рубки деревьев породы пихта, так называемых новогодних елей", - написали в telegram-канале департамента.

Уточняется, что в ходе розыска удалось найти автомобиль «ЗИЛ 131», на котором осуществлялась транспортировка деревьев. В 800 метрах от машины обнаружилось и место складирования пихт. Браконьеры срубили деревья объемом 8,85 куб. м.

Информация о мужчинах была передана полиции. На данный момент возбуждено уголовное дело.

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