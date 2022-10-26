«Единая Россия»: все положения народной программы обеспечены финансированием на 2023 год

Выполнение всех принятых властью социальных обязательств – главный приоритет бюджета Томской области на 2023 и плановый период 2024-25 годов, сообщил Степан Михайлов, региональный депутат, член фракции «Единая Россия». Фото предоставлено пресс-службой ТРО ВПП «Единая Россия»

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», в следующем году расходы на меры соцподдержки увеличатся. Приоритеты ЕР остаются неизменными - соблюдение и реализация всех положений народной программы, авторами которой стали граждане страны, заявил Председатель партии Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии по финансированию положений народной программы в проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы.

- Все решения, которые подготовили, направлены на выполнение социальных обязательств народной программы. В проекте бюджета значительно увеличены средства на выплату материнского капитала (с 443 млрд рублей в 2022 году до 551 млрд рублей в 2023 году) и выплаты при рождении детей. Более 30 млн пенсионеров получат проиндексированную пенсию. Свыше 11 млн инвалидов смогут получить повышенные социальные выплаты. Работникам бюджетной сферы проиндексируется зарплата, - сообщил Дмитрий Медведев. По его словам, серьезного внимания требует организация помощи Донбассу, Херсонской и Запорожской областям как регионам России. На это нужны средства. «Работа по подготовке дополнений к народной программе ведется рабочей группой под руководством Андрея Анатольевича Турчака», - отемтил Председатель партии.

В свою очередь, уточняет сайт ЕР, Андрей Турчак внес предложение объединить финансирование мероприятий на развитие гражданской инфраструктуры в новых регионах в единую госпрограмму, что, по его мнению, придаст работе системность и прозрачность.

Антон Силуанов, министр финансов РФ, уточнил: все социальные обязательства (и действующие, и новые) получили необходимые объемы финансирования. Так, например, увеличится размер маткапитала, предусмотрена индексация пенсий и пособий, увеличатся выплаты в связи с ростом прожиточного минимума.

Андрей Макаров, координатор направления «Финансовое обеспечение исполнения программы», председатель комитета Госдумы, отметил: это один из приоритетов документа. «На реализацию народной программы в 2023 году предусмотрено 2,3 трлн рублей, в 2024 и 2025 годах – по 3 трлн. рублей», - заявил он, особо выделив факт: проект федерального бюджета на 2023-2025 годы стал лучшим, который можно было сформировать в текущей ситуации.

Согласно данным сайта «Единой России», по итогам заседания программной комиссии оформлено поручение фракции партии в Госдуме о консолидированной поддержке проекта бюджета на 2023-2025 годы в ходе его первого чтения, которое состоится сегодня, 26 октября.

В Томской области главный приоритет областного бюджета на 2023 и плановый период 2024-2025 годы - выполнение всех социальных обязательств, сказал председатель Комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности Законодательной Думы Томской области, член фракции «Единая Россия» Степан Михайлов.

- Сохранение бюджетной устойчивости регионального бюджета в полном объеме коррелируется с целями народной программы, которую «Единая Россия» сформировала, опираясь на мнения жителей. Для реализации задач, поставленных перед нами избирателями, необходимо тщательно изучить каждую статью проекта бюджета, и в случае необходимости совместно с органами исполнительной власти проработать новые подходы, - подчеркнул Михайлов.